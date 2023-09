Gloria Pires exibe beleza natural ao curtir dia de sol: "Zero defeitos"

A atriz Gloria Pires ganhou elogios dos seguidores ao surgir aproveitando o dia ensolarado

Neste domingo, 17, a atriz Gloria Pires, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, interpretando a personagem Irene, aproveitou o dia de folga das gravações para curtir o dia ensolarado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, casada com o cantor e compositor Orlando Morais, esbanjou beleza ao compartilhar algumas fotos usando uma camisa florida e óculos escuros, enquanto aproveita para relaxar.

Ao dividir os registros em que faz várias poses, Gloria, que tem 60 anos, falou sobre o dia de folga. "Aproveitando muito esse lindo domingo de sol e de descanso", escreveu a atriz, mãe de Cleo, de 40 anos, Anttónia, de 31, Ana, de 23 e Bento, de 18.

Os internautas exaltaram a beleza da famosa nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Zero defeitos", afirmou uma fã. "Você é a coisa mais linda desse mundo", comentou mais uma admiradora.

Recentemente, Gloria decidiu se pronunciar após receber críticas por aparecer dando um "selinho" em sua filha mais velha, a atriz e cantora Cleo. "As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso. Faço isso desde que eram bebês. É assim: quem gosta, beija, quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar [os comentários]", disse em entrevista ao jornal Extra.

Confira as fotos:

Gloria Pires aplaude show de Orlando Morais com as filhas

A paixão pela música é um dos pilares que une, ainda mais, a família de Gloria Pires e Orlando Morais. E, para confirmar isso, pela primeira vez, o músico e as herdeiras do clã, Cleo, Anttónia e Ana, subiram juntos ao palco para estrear o projeto Eu & Elas, banda na qual unem talentos.

Na plateia, Gloria, que também é mãe de Bento, se emocionou. "Que noite mais especial vocês me proporcionaram! Eu ainda estou enxugando as lágrimas. Vocês me orgulham muito, amo muito vocês, meus amores, minha família", declarou a atriz.