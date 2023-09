Gloria Pires aplaude show de Orlando Morais com as filhas

Com Cleo, Anttónia e Ana, o músico Orlando Morais faz primeira apresentação da turnê Eu & Elas, em São Paulo

A paixão pela música é um dos pilares que une, ainda mais, a família de Gloria Pires (59) e Orlando Morais (61). E, para confirmar isso, pela primeira vez, o músico e as herdeiras do clã, Cleo (40), Anttónia (31) e Ana (23), subiram juntos ao palco para estrear o projeto Eu & Elas, banda na qual unem talentos. A estreia da turnê aconteceu durante a Rolling Stone Sessions, no Blue Note, casa de shows intimista em São Paulo. “Essa banda não tem um líder. Ela nasce de muito amor. É uma oportunidade de ficarmos juntos, porque a gente se ama, gosta de música! Não tem direcionamentos ou pontos estabelecidos, é tudo bem leve. Nunca fiquei refém de resultados. É por prazer, arte e diversão”, disse Orlando à CARAS.

Com a intenção de unir e estreitar laços, o músico busca mostrar ao público a mesma leveza que usou na criação de seuss filhos. “Quando começamos a ensaiar, precisou de apenas uma semana para

sairmos com um show pronto. Foi a confirmação de que estávamos no caminho certo”, entregou Ana, afirmando a conexão imediata entre a família. “Uma família inteira do show business e que se dá bem! É trabalho, é diversão”, emendou Cleo.

Na plateia, Gloria, que também é mãe de Bento (18), se emocionou. “Que noite mais especial vocês me proporcionaram! Eu ainda estou enxugando as lágrimas. Vocês me orgulham muito, amo muito vocês,

meus amores, minha família”, declarou a atriz, no ar com a trama global das 9, Terra e Paixão. Eleitos de Cleo, Anttónia e Ana, Leandro D’Lucca (40), Paulo Dalagnoli (33) e Luis Guilherme Curti prestigiaram o show e já se declararam fãs de carteirinha. Bruno Fagundes (34), Marina Lima (67) e Karol Conká (37) marcaram presença.

