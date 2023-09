Glória Pires rebate críticas após flagra com a filha: "Faço desde que eram bebês"

Glória Pires rebate críticas após flagra com a filha; vídeo gerou polêmica nas redes sociais

A atriz Glória Pires se pronunciou e mostrou personalidade e elegância ao comentar as críticas que sofreu nas redes sociais por um motivo inusitado. É que ela foi atacada ao aparecer dando um "selinho" em sua filha mais velha, a atriz e cantora Cleo.

Na época em que o vídeo apareceu, seguidores consideraram a atitude polêmica e muitos questionaram a postura da artista. A Irene da novela Terra e Paixão, exibida pela Globo no horário das nove, então resolveu mandar um recado bem direto aos seguidores e fãs.

"As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso", disse em entrevista ao jornal Extra.

Gloria Pires ainda avisou os fãs que o ato foi de carinho e é um comportamento familiar que vem desde que eles chegaram ao mundo. "Faço isso desde que eram bebês. É assim: quem gosta, beija, quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar [os comentários]", disparou ela.

Vídeo gerou críticas

A gravação foi registrada no aniversário da atriz quando a filha recebeu o primeiro pedaço de bolo. As duas trocam um longo e caloroso abraço. Muitos fizeram comentários ofensivos e inaceitáveis sobre a situação.

Foi então que os fãs das artistas saíram em defesa. "Isso é perfeitamente normal, a maldade tá na cabeça de quem vê", comentou um. "As duas são amigas, mãe e filha, próximas... qual o problema?", disse outro. "Que mundo é esse que o carinho incomoda?", escreveu outro.

Glória Pirescomemorou 60 anos no início da semana em uma comemoração simples. Além da primogênita Cleo, ela também é mãe de Anttónia, Ana Morais e Bento Morais, o caçulinha da família que está com 18 anos.