Filho de Faustão exibe novo visual durante desfile em Milão e conquista: ''Gato''

João Guilherme Silva, filho de Faustão, rouba a cena ao exibir novo visual durante desfile em Milão, na Itália, com a namorada

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 12h47

Filho do apresentador Fausto Silva (72), o também apresentador João Guilherme Silva (18), roubou a cena na web ao compartilhou novos momentos de puro luxo com a namorada durante a Semana de Moda em Milão, na Itália, nesta segunda-feira, 26.

Junto da modelo Schynaider Moura (34), o influenciador digital mostrou elegância ao curtir um dos eventos de moda mais esperados no ano. Repleto de estilo, brasileiro surgiu com uma jaqueta de camurça preta, calça social e blusa de gola alta.

Na companhia da amada, os pombinhos foram prestigiar o desfile da grife Giorgio Armani, uma das que apresenta novas coleções no evento fashion. Além do maias, o rapaz chamou atenção não só pela escolha das peças, mas pelo bigode e pelo novo corte de cabelo.

"Faustão fez um ótimo trabalho", escreveu uma seguidora do rapaz nos comentários. "Quem é esse modelo?", brincou um segundo. "Tá bonitão hein", disparou um terceiro.

João Guilherme Silva rouba a cena ao exibir novo visual durante desfile em Milão, na Itália, com a namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Schynaider Moura fala sobre a diferença de idade de 15 anos com João Guilherme Silva

Recentemente, Schynaider Moura rebateu os comentários sobre a sua diferença de idade com o namorado, João Guilherme Silva. Ela tem 34 anos de idade e ele está com 18 anos. Em conversa com Leo Dias, do site Metrópoles, ela comentou sobre as críticas.