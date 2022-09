João Guilherme Silva e Schynaider Moura prestigiam a Semana de Moda de Milão

João Guilherme Silva e a namorada, a modelo Schynaider Moura, brilham em evento internacional

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 12h08

O apresentador João Guilherme Silva, que é filho de Faustão, e a namorada, a modelo Schynaider Moura, marcaram presença na Semana de Moda de Milão neste final de semana. Os dois foram prestigiar o desfile da grife Giorgio Armani e deram um show de estilo e simpatia.

Os dois marcaram presença na primeira fila do evento fashion e escolheram looks estilosos e total black.

Schynaider Moura fala sobre a diferença de idade de 15 anos com João Guilherme Silva

Recentemente, Schynaider Moura rebateu os comentários sobre a sua diferença de idade com o namorado, João Guilherme Silva. Ela tem 34 anos de idade e ele está com 18 anos. Em conversa com Leo Dias, do site Metrópoles, ela comentou sobre as críticas.

“Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, disse ela, e completou: "Acreditar nisso é o mais importante, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Temos que saber quem somos, nossa trajetória, dar valor a isso”.