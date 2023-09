Transição capilar: Suzanna Freitas surpreende e mostra como é cabelo natural

Firme no processo

Filha de Kelly Key optou por deixar os fios crescer naturalmente e compartilhou resultado com fãs

Suzanna Freitasfalou sobre o seu atual processo de transição capilar, processo em que se para de fazer qualquer tipo de química que altere a estrutura dos fios, nas redes sociais e exibiu orgulhosamente os fios naturais. Essa fase traz um grande autoconhecimento e empoderamento, porém, não é fácil e exige muita paciência.

"Su, desistiu da transição? Está sendo muito difícil?", perguntou uma seguidora em uma caixinha de perguntas no Instagram. A influenciadora, então, respondeu.

"Não desisti. Ele só está quietinho aqui com secador e prancha kkk. E eu até que estou achando de boa... Essa foi a melhor maneira que encontrei para passar pela transição capilar. Dia 27 vai fazer 1 ano de transição", contou a filha de Kelly Key.

Suzanna Freitas mostrou resultado de transição capilar (Foto: Reprodução Instagram)

Suzanna Freitas está morando fora do Brasil

Suzanna revelou também em que região de Portugal está morando. "Por agora estamos em Cascais no apartamento da minha mãe. Quando nos mudamos, em janeiro, era impossível ficarmos aqui nesse apartamento por ser mais longe do centro de Lisboa (e a gente precisava ir literalmente todos os dias para lá). Daí, estávamos temporariamente na região de Oeiras, que também é um ótimo lugar para se viver, viu? Me adaptei bem ao bairro, muito tranquilo, perto da praia", contou.

"Como hoje nós não precisamos mais ir para o centro e quase tudo podemos fazer de forma remota, optamos por ficar aqui no apartamento da minha mãe esse período para ficarmos mais perto da minha família e também dar um 'suporte' para o meu irmão, que vai ficar pela primeira vez de forma definitiva aqui em Portugal", explicou.

Além de Suzanna, Kelly Key também é mãe de Jaime Vitor e Artur, frutos da relação de 21 anos com Mico Freitas. Atualmente, o casal mora em Angola. O empresário pertence a uma das famílias mais ricas do país africano.