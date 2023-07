Iguais! Kelly Key é confundida com a própria filha em shopping

Cantora Kelly Key relata situação que nunca tinha acontecido ao ser confundida com a própria filha, Suzanna Freitas

A semelhança de Kelly Key com sua filha já deu o que falar nas redes sociais! Na última sexta-feira, 28, a cantora relatou uma situação inusitada quando passeava por um shopping no Rio de Janeiro: uma pessoa não acreditou que a famosa não era a herdeira.

Nos stories de seu Instagram, ela contou como foi a primeira vez que o fato aconteceu. Mãe de Suzanna Freitas, de 22 anos, do relacionamento antigo com Latino, ela também tem Vitor, de 18, e Artur, de 6, com Mico Freitas.

"Nunca tinha acontecido antes! Estou no shopping, e a menina do caixa falou para mim 'você é a filha da Kelly Key, não é?'. Eu falei 'não sou a filha, sou eu mesma'. Não satisfeita, ela chamou uma menina e falou 'olha a filha da Kelly Key'. Eu não posso ser filha de mim mesma, sou a própria. Me achei a juventude em pessoa", brincou a loira.

Ainda sem acreditar que Kelly não era Suzanna, a vendedora propôs que a famosa postasse um story para provar que era ela mesmo. "Eu falei: tá bem, vou fazer! Aí vim aqui gravar para vocês", explicou ela.

Recentemente, Suzanna reproduziu a foto da capa de um ábum da mãe, lançado nos anos 2000. Na imagem, ela aparece ao lado de Kelly, que segura o CD. "A versão real mini-me", escreveu a artista em sua rede social.

