Kelly Key viveu dilema pessoal quando lançou música da Barbie; relembre

Lançamento do filme Barbie fez a cantora Kelly Key ficar em alta com a música Eu Sou a Barbie Girl

Um dos grandes ícones da música pop brasileira dos anos 2000, a cantora Kelly Key (40) tem visto seu nome em alta nos últimos dias. Isso porque, em meio à divulgação do filme Barbie, sua música Eu Sou a Barbie Girl tem sido relembrada por diversos fãs nas redes sociais.

Lançada originalmente no ano de 2005, Eu Sou a Barbie Girl faz parte do sexto álbum de Kelly Key e até hoje é uma das mais queridas dos admiradores da artista. A canção é uma versão da popular música do grupo Aqua, de 1997, que tem a mesma temática.

Apesar das ótimas memórias dos fãs, a música foi lançada em um momento delicado para a cantora. Segundo Kelly, que na época já contava com um público enorme, ela enfrentou um certo perrengue. Isso porque ela havia acabado de dar à luz ao seu segundo filho e precisou se adequar à nova rotina enquanto enfrentava os desafios da carreira artística.

"Eu lembro de tudo com muito carinho da época em que a música foi lançada. Além de ter sido logo após o Vítor, eram muitos desafios como mãe e profissional que eu vivia naquele momento", contou.

Ela também afirmou que a música marcou um novo momento em sua caminhada profissional. "Além do destaque que a música em si teve por sua mensagem de auto afirmação, ela se tornou um hino para muitos que buscavam se expressar livremente e com confiança".

"Também marcou uma virada de chave na minha carreira. É fascinante como uma música pode transcender gerações e ainda inspirar tantas pessoas", declarou ela, que atualmente é mãe de três jovens Suzanna (22) e Vitor (18) e Arthur Freitas (7).

Nos últimos dias, Eu Sou a Barbie Girl passou a crescer significativamente nas plataformas de música. Inclusive, a canção já aparece em destaque para internautas que querem criar vídeos para Instagram e Tiktok.

Desde que a divulgação do filme da Barbie começou, alguns internautas iniciaram uma campanha para a música entrar na trilha sonora da produção gringa. Animada com a repercussão, Kelly confessou que estava acompanhando tudo de longe.

"É um verdadeiro testemunho do impacto duradouro que essa música teve na vida das pessoas. Ao longo dos anos, ela se tornou um símbolo de empoderamento e diversão, e é gratificante saber que ainda ressoa com tanta gente", declarou.

Com mais de oito milhões de seguidores no Instagram, Kelly, inclusive, tem sido muito requisitada pelas marcas nos últimos dias. A famosa tem realizado diversas publicações divulgando produtos no melhor climinha do filme Barbie. Entre os comentários, claro, os fãs amaram.