Fernanda Souza impressiona ao exibir corpo sarado em clique de biquíni: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Fernanda Souza chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado nas redes sociais

Fernanda Souza(38) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, ao publicar algumas fotos exibindo toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou diversos cliques que tirou durante os bastidores de um novo projeto, que ela ainda não pode dar detalhes, e chamou a atenção ao exibir sua barriga negativa.

Nas primeiras imagens, Fernanda aparece mostrando alguns looks: saia e cropped, vestido, blusa e saia longa. Ela também surgiu arrumando o cabelo e até com máscara no rosto. Já na última imagem, a artista está usando um biquíni fininho, deixando em destaque seu corpo sarado.

"Fotos dos bastidores de um projeto novo que só posso contar pra vocês dia 12/04!!! Palpites? Tô muito feliz e ansiosa!", confessou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a beleza de Fernanda nos comentários. "Perfeita", disse a atriz e apresentadora Maisa. "Tá linda, Fê! Não tenho ideia do que é o projeto, mas já tem meu apoio", escreveu uma seguidora. "Que sereia, gente", comentou outra. "Surra de beleza", falou uma fã. "Maravilhosa como sempre", afirmou mais uma.

Recentemente, a atriz foi clicada dando um show de simpatia em um posto de gasolina no Rio de Janeiro. Com um look bem básico composto por shortinho jeans, camiseta e chinelo de dedo, ela acenou para os fotógrafos e sorriu ao ser reconhecida pelos frentistas.

Confira as fotos de Fernanda Souza exibindo o corpo sarado:

