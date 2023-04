Fernanda Souza dá show de simpatia ao ser flagrada de shortinho e chinelo de dedo

Descabelada e muito mais magra, Fernanda Souza dá show de simpatia em posto de gasolina

Vivendo uma fase discreta na carreira, a atriz e apresentadora Fernanda Souza foi clicada nesta terça-feira, 4, dando um show de simpatia em um posto de gasolina no Rio de Janeiro.

Com um look bem básico composto por shortinho jeans, camiseta e chinelo de dedo, a atriz acenou para os fotógrafos e sorriu ao ser reconhecida pelos frentistas. Ela é conhecida pelo carinho com que trata os fãs.

Descabelada, e sem maquiagem, a atriz foi abastecer seu veículo e não se incomodou com os flagras. Chamou a atenção o shape mais sequinho que ela tem ostentado.

Vale lembrar que Fernanda Souza está longe da TV aberta desde 2018, quando deixou o programa Só Toca Top, da Globo. Em 2022, ela apresentou o reality culinário Iron Chef: Brasil na Netflix. Hoje em dia, ela se dedica ao projeto Se Eleve nas redes sociais.

HOMENAGEM

A apresentadora Fernanda Souza surpreendeu os fãs na tarde deste sábado, 11, ao fazer uma homenagem especial para o ex-marido, o cantor Thiaguinho, que completou 40 anos de vida. Para marcar a data especial, ela relembrou fotos de uma viagem que eles fizeram juntos e agitou as redes sociais com seu recado.

Vale lembrar que os dois estão separados desde outubro de 2019, mas continuam amigos e convivendo em sintonia.Hoje em dia, Fernanda Souza namora com Eduarda Porto, mas o romance delas é discreto e fazem raras aparições juntas.