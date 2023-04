Fernanda Souza surge com a namorada no show do ex-marido, Thiaguinho

Fernanda Souza faz rara aparição com a namorada, Eduarda Porto, nas redes sociais ao mostrar a alegria delas no show do cantor Thiaguinho

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores na noite deste domingo, 2, ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.

Fernanda Souza visita o filho caçula de Claudia Raia

Há poucos dias, a atriz Fernanda Souza fez uma visita especial para o pequeno Luca, que é filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. As fotos foram compartilhadas por Raia nas redes sociais. No primeiro registro, os três aparecem juntos, e o bebê está olhando fixo para a 'irmã mais velha'. Já na segunda imagem, só aparece Fernanda e o pequeno.

Ao dividir o encontro com os seguidores, Claudia celebrou a visita. "Aos pouquinhos as irmãs vão conhecendo o Luquinha! Te amo filhale, Fernanda, adorei nosso encontro", escreveu a mamãe coruja, casada com Jarbas Homem de Mello (53).