Claudia Raia mostra Fernanda Souza conhecendo seu filho, Luca: "Adorei nosso encontro"

A atriz e apresentadora Fernanda Souza visitou Claudia Raia e seu filho, Luca, nesta terça-feira, 28

Claudia Raia (56) usou as redes sociais para mostrar uma visita especial que recebeu em sua casa. Nesta terça-feira, 28, a atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) visitou a artista, que chama carinhosamente de mãe, e o 'irmão caçula', Luca (1 mês).

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos em que a filha do coração aparece segurando Luca. No primeiro registro, os três aparecem juntos, e o bebê está olhando fixo para a 'irmã mais velha'. Já na segunda imagem, só aparece Fernanda e o pequeno.

Ao dividir o encontro com os seguidores, Claudia celebrou a visita. "Aos pouquinhos as irmãs vão conhecendo o Luquinha! Te amo filhale, Fernanda, adorei nosso encontro", escreveu a mamãe coruja, casada com Jarbas Homem de Mello (53).

Além de Fernanda, outra 'filha do coração' de Claudia visitou recentemente a atriz e Luca. No último dia 21, Mariana Ximenes (41) foi até a casa da mais nova mamãe e surgiu sorridente ao lado de Raia, Jarbas e Luca. "Encontro em família", escreveu a atriz ao legendar a publicação na web.

Confira as fotos do encontro de Claudia Raia com Fernanda Souza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia encanta ao postar novo clique com o filho

A atriz Claudia Raia sempre encanta ao mostrar o filho mais novo, Luca, na rede social. Nesta última segunda-feira, 27, a famosa compartilhou uma selfie agarradinha com o herdeiro e chamou a atenção ao exibi-lo em um canguru.

Usando a peça cheia de estilo, de cor neutra e botões dourados, a famosa apareceu plena carregando o pequeno bem colado do seu corpo. Luca apareceu dormindo tranquilamente bem aconchegado no item usado pelas mamães para ficarem com as mãos livres enquanto de movimentam. "Com o meu príncipe Luca", registrou a artista.

