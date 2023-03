Claudia Raia encanta ao mostrar o filho em canguru estiloso: ''Meu príncipe''

Atriz Claudia Raia encanta ao fazer selfie carregando o filho em canguru cheio de estilo

A atriz Claudia Raia (56) sempre encanta ao mostrar o filho mais novo, Luca, de um mês, na rede social. Nesta segunda-feira, 27, a famosa compartilhou uma selfie agarradinha com o herdeiro e chamou a atenção ao exibi-lo em um canguru.

Usando a peça cheia de estilo, de cor neutra e botões dourados, a famosa apareceu plena carregando o pequeno bem colado do seu corpo.

Confortável no colo da mãe, Luca apareceu dormindo tranquilamente bem aconchegado no item usado pelas mamães para ficarem com as mãos livres enquanto de movimentam. "Com o meu príncipe Luca", registrou a artista o momento cheio de amor.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia encantou ao surgir amamentando o filho. Sem maquiagem e de sutiã de amamentação, ela mostrou a realidade sem filtros.

Veja a foto de Claudia Raia com o filho:

Claudia Raia mostra Luca com o pai e semelhança choca: ''O clone''

A atriz Claudia Raia encantou ao publicar novas fotos do marido, o artista Jarbas Homem de Mello (53), com o filho, Luca, de um mês de vida. No domingo, 19, a famosa exibiu um momento do esposo segurando o herdeiro e impressionou ao mostrar como eles são parecidos.

Nos registros compartilhados pela atriz, Jarbas apareceu segurando Luca bem próximo ao peito e a semelhança entre os dois logo foi percebida pelos internautas.

"Admirando meus meninos", escreveu Claudia Raia ao exibir o momento do herdeiro mais novo descansando com o pai.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo notaram a forte semelhança entre Luca e o ator. "Ele é muito a cara do pai o clone", falaram. "9 meses na barriga da mãe e nasce a cara do pai", brincou outro. "É a cópia do pai", disseram terceiros.

Ainda neste sábado, 18, Claudia Raia encantou ao mostrar o filho mais novo dormindo em seu colo após amamentá-lo.

Veja as fotos de Jarbas Homem de Mello com Luca: