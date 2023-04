De minissaia, Fernanda Souza vai ao show do ex-marido, Thiaguinho, no Rio de Janeiro

Fernanda Souza surge radiante ao prestigiar show do ex-marido, Thiaguinho, no Rio de Janeiro neste sábado, 1º

A atriz e apresentadora Fernanda Souza fez questão de prestigiar o novo show do ex-marido, o cantor Thiaguinho, na tarde deste sábado, 1º. Ele agitou uma multidão no Parque Olímpico com o show Tardezinha, que é o seu projeto que nasceu há 8 anos como uma festa e se tornou um show memorável.

Para o evento, a artista caprichou na escolha do look. Ela surgiu com minissaia, camiseta regata e camisa verde. Para completar o visual, ela colocou tênis estiloso e bolsa combinando com o look.

Vale lembrar que Fernanda e Thiaguinho estão separados há alguns anos, mas continuam com a amizade que construíram durante o período juntos. Há poucas semanas, ela fez uma homenagem par ele em seu aniversário. "Thiago André, THU QUARENTOU, CARAIIIII! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulhoooooo! Vamo pra mais 40 porque a vida tá só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência! E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amoooooooooooo! Ps. Não estamos fisicamente na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!", escreveu ela.

