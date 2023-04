Fabiola Gadelha esbanja beleza em cliques de biquíni ao lado da família: "Lindos"

A apresentadora Fabiola Gadelha combinou o biquíni com a filha, Yarin, e encantou os seguidores com os cliques

Fabiola Gadelha (43) decidiu tirar alguns dias de férias para seguir comemorando o aniversário da filha, Yarin, que completou 1 ano de vida no último dia 18.

Nesta segunda-feira, 24, a apresentadora encantou os seguidores ao compartilhar no feed do Instagram três cliques em que aparece sorridente com a herdeira e o marido, Bruno Amaral (40).

Nos cliques, ela aparece usando um biquíni azul estampado, deixando em destaque suas curvas. Yarin também estava com um biquíni com a mesma estampa da mamãe.

Ao compartilhar os registros das miniférias, Fabiola comemorou: "Domingando na segunda com a nossa Ririnka!", escreveu a famosa, contando que estava em um resort, mas não deu detalhes sobre a localização.

Os seguidores elogiaram os cliques em família. "Lindos", disse uma seguidora. "A Yarin tá a cara do pai", comentou outra. "Família linda. Deus abençoe", falou uma fã. "Casal lindo demais. Sua filha também é uma princesa", escreveu mais uma.

Confira as fotos de Fabiola com a família:

Festa de aniversário luxuosa

Yarin completou seu primeiro ano de vida no último dia 18, e ganhou uma festa luxuosa dos papais corujas. Nas redes sociais, Fabiola compartilhou diversos registros da comemoração, que aconteceu em um buffet em São Paulo, e teve como decoração o tema de princesas. Algumas personagens, inclusive, animaram o evento.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, com muito brilho, e uma tiara com uma coroa. Fabiola apostou em um vestido justo, da mesma cor. O papai e os irmãos de Yarin, Adrian e Ariel, também usaram looks no mesmo tom.

"Um pouquinho da noite mágica que vivemos no niver da Yarin! Sentimos a presença do nosso Deus em cada momento! Sem palavras pra agradecer tanto amor e dedicação de uma equipe inspiradora!", disse a apresentadora ao dividir os registros.

