Com festa luxuosa, Fabiola Gadelha comemora aniversário da filha: "Noite mágica"

A apresentadora Fabiola Gadelha celebrou o aniversário de 1 ano da filha caçula, Yarin, com uma festa luxuosa

Fabiola Gadelha (43) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar novas fotos da festa de aniversário da filha caçula, Yarin, fruto de seu casamento com Bruno Amaral.

A menina completou seu primeiro ano de vida nesta última terça-feira, 18, e ganhou uma festa luxuosa dos papais corujas. O evento, que aconteceu em um buffet em São Paulo, teve como decoração o tema de princesas, e algumas personagens animaram a comemoração.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, com muito brilho, e uma tiara com uma coroa. Fabiola apostou em um vestido justo, da mesma cor. O papai e os irmãos de Yarin, Adrian e Ariel, também usaram looks no mesmo tom.

Ao compartilhar as fotos da festa, Fabiola agradeceu por proporcionar uma noite especial para a herdeira. "Um pouquinho da noite mágica que vivemos no niver da Yarin! Sentimos a presença do nosso Deus em cada momento! Sem palavras pra agradecer tanto amor e dedicação de uma equipe inspiradora!", escreveu ela.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou os detalhes da festa, que teve uma decoração impecável, repleta de flores, balões, e de cores candy color, mais puxado para o rosa. Além disso, a festa de Yarin teve uma mesa de doces, um bolo personalizado e muitos brinquedos para todos se divertirem.

Cliques com a filha

Recentemente, Fabiola Gadelha encantou os seguidores ao usar as redes sociais para fazer uma contagem regressiva para o dia do aniversário da filha, Yarin. No Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos em que aparece sorridente e fazendo caras e bocas com a herdeira e falou sobre como está ansiosa para o aniversário da pequena.

"Adivinha o pq da nossa alegria???? Falta uma semana pra comemorar o primeiro aninho da Yarin!", celebrou Fabiola, que em seguida se declarou. "Nosso Deus é ilimitado no amor!", completou a apresentadora.

