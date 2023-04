Fabiola Gadelha encanta ao surgir fazendo caras e bocas com a filha: "Lindas"

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os fãs ao postar uma nova sequência de fotos com a filha, Yarin

Fabiola Gadelha (43) não esconde de ninguém que está animada para comemorar primeiro aniversário da filha, Yarin (11 meses), e usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para fazer uma contagem regressiva para o dia especial.

No Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos em que aparece sorridente e fazendo caras e bocas com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Bruno Amaral (40), e falou sobre como está ansiosa para o aniversário dela.

"Adivinha o pq da nossa alegria???? Falta uma semana pra comemorar o primeiro aninho da Yarin!", celebrou Fabiola, que em seguida se declarou. "Nosso Deus é ilimitado no amor!", completou a apresentadora.

Os cliques encantaram os internautas. "Lindas", comentou uma seguidora. "Ela é muito fofa. Sua cópia", afirmou outra. "Fofas e muito parecidas", disse uma fã. "Lindas, passou muito rápido", falou mais uma.

Fabiola, vale dizer, também é mãe de Adrian e Adriel Gadelha. Recentemente, a artista surgiu chamou a atenção ao surgir exibindo seu corpão ao usar um microvestido laranja enquanto dançava com um dos filhos. "Só no gingado", disse a apresentadora na legenda da publicação.

Confira as fotos de Fabiola Gadelha com a filha, Yarin:

