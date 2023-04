Filha de Fabiola Gadelha rouba a cena ao surgir sorridente ao lado da mãe: "Muito fofa"

A apresentadora Fabiola Gadelha mostrou a filha fazendo caras e bocas nas redes sociais e encantou os seguidores

Na tarde desta segunda-feira, 3, Yarin, filha de Fabiola Gadelha (43) e Bruno Amaral (40), explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir toda sorridente ao lado da mamãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou algumas fotos em ela e a menina aparecem usando um moletom rosa, com um coração estampado. A pequena também estava com uma tiara de laço e uma meia da mesma cor.

Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu: "Essa felicidade toda é porque tá chegando o dia de fazer 1 aninho gente! Confere aí o carrossel da alegria", escreveu na legenda da publicação. Yarin, aliás, completará seu primeiro ano de vida no próximo dia 18.

Os seguidores se derreteram com os cliques. "Lindonas", disse uma fã. "A Yarin tá muito fofa, meu Deus", escreveu outra. "Fofas demais", comentou uma seguidora. "O sorriso dela é muito gostoso. Linda", babou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Fabiola combina o look com Yarin. Na semana passada, ela e filha surgiram à beira da piscina usando um maiô verde com estampa da personagem Docinho, do desenho infantil 'As Meninas Superpoderosas'. "E essa sequência das arraias super poderosas?", escreveu ela na ocasião.

Confira as fotos de Fabiola Gadelha com a filha:

