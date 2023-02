Com microvestido, Fabiola Gadelha ostenta corpão ao dançar com o filho: "Só no gingado"

A apresentadora Fabiola Gadelha esbanjou suas curvas ao surgir dançando ao lado do filho, Adriel

Fabiola Gadelha (42) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir dançando ao lado de seu filho, Adriel Gadelha.

No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece exibindo seu corpão ao usar um microvestido laranja. Ela e o herdeiro aparecem na gravação sorridentes, enquanto fazem a performance. "Só no gingado", disse a artista na legenda da publicação.

O vídeo da dança impressionou os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Show", disse uma internauta. "Arrasaram", afirmou outra. "Essa dupla é show", comentou uma seguidora. "Amei o vestido, e a dancinha também", falou mais uma.

Além de Adrian, Fabiola também é mãe de Adriel e Yarin. A menina, que completou 10 meses recentemente, é fruto de seu casamento com Bruno Amaral.

Confira o vídeo de Fabiola Gadelha dançando com o filho:

10 meses da filha

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Yarin. A menina, fruto de seu relacionamento com Bruno Amaral, completou 10 meses de vida no último dia 18, e a mamãe coruja reuniu a família para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, Fabiola compartilhou algumas fotos do evento, e mostrou a herdeira fantasiada de Sininho. "10° mesversario da nossa fadinha Yarin! Gratidão ao Nosso Deus generoso, que tem nos envolvido cada dia mais no seu amor!", disse a artista na legenda da publicação.

