Discreta, Rebeca Abravanel surpreende com mudança ousada de visual

Filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, surpreende ao exibir transformação de seus cabelos

A apresentadora Rebeca Abravanel surpreendeu ao mostrar a mudança de visual que passou nos últimos dias. Na rede social, a filha de Silvio Santos, casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, surgiu deslumbrante após uma tranformação e chocou com o resultado.

Discreta com sua vida pessoal, raramente a herdeira do dono do baú publica seus feitos íntimos, mas, dessa vez, ela surpreendeu ao exibir os novos cabelos. A cabeleireira responsável pela mudança das madeixas compartilhou o vídeo de antes e depois, marcando a famosa.

"A mudança começa do lado de dentro. Você está maravilhosa. Obrigada por me escolher pra te deixar ainda mais linda", disse a profissional Suellen Azevedo Rocha, que iluminou os fios da artista e deu um corte repicado.

Nas últimas semanas, a apresentadora teve uma comemoração especial: os quatro anos de casamento com Alexandre Pato. Sorridente, ela revelou como celebraram mais um ano de união juntinhos, desde que resolveram trocar as alianças em junho de 2019, em uma cerimônia íntima na mansão da família Abravanel.

Veja o antes e depois de Rebeca Abravanel:

Patricia Abravanel curte farra com os filhos mais novos e Rebeca Abravanel

A apresentadora Patricia Abravanel aproveitou uma folga das gravações do Programa Silvio Santos, do SBT, para curtir um passeio ao ar livre com sua família. Nesta sexta-feira, 21, a estrela mostrou fotos de uma tarde de diversão com os filhos mais novos, Jane e Senor, com a irmã Rebeca Abravanel e o cunhado Alexandre Pato.

Nas fotos, eles apareceram se divertindo enquanto davam um passeio em um lago enorme. Todos usavam coletes salva-vidas e esbanjavam alegria na hora das fotos.

“Uma aventura congelante com os dois aventureiros, Pato e Rebecca”, disse ela na legenda. Nos comentários, Pato declarou: “Que demais! Na casa do Godzilla”. E o marido de Patricia, Fabio Faria, brincou: “Valeu Tio Alê que enfrentou o frio!”.

Vale lembrar que Patricia Abravanel assumiu o comando do Programa Silvio Santos, no SBT, há alguns meses após o pai, Silvio Santos, se afastar da atração por tempo indeterminado. Ele pode retornar para o comando do programa quando quiser, mas ainda não revelou uma data para a sua volta.

