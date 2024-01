Deborah Secco ostenta corpão ao renovar bronzeado na praia

A atriz Deborah Secco apostou em um biquíni fininho e chamou a atenção dos fãs ao exibir suas curvas impecáveis em dia de praia

Deborah Secco elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece aproveitando o dia ensolarado em uma praia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, que está no ar na novela Elas Por Elas, da TV Globo, interpretando a personagem Lara, surge usando um biquíni fininho amarelo, que deixa em destaque sua barriga chapada e suas curvas impecáveis.

Ao postar as imagens, a mãe de Maria Flor, de oito anos, que completou a produção com um boné preto e óculos escuros, celebrou o momento de lazer. "Dia de sol…", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "A mais bela das belas", disse a atriz Claudia Di Moura. "Uma verdadeira sereia, rainha do mar", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", afirmou outra. "Belíssima", comentou uma fã.

Recentemente, Deborah chamou a atenção ao surgir com um biquíni ousado. A atriz apareceu nos Stories do Instagram exibindo sua beleza natural, usando um biquíni azul finíssimo na parte inferior e diferentão, com aplicações de flores azuis gigantescas na região dos seios.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco chora ao relembrar momento da filha

A atriz Deborah Secco revelou aos internautas um vídeo que a faz chorar. Ela resgatou o registro que lhe deixa muito emocionada e encantou os seguidores ao relembrar a lembrança da filha, Maria Flor, bem pequenininha.

Vestida da princesa Bela, a garota, que completou oito anos, apareceu quase uma bebê cantando e se apresentando para os pais. Cheia de charme e fofura, Maria Flor chamou a atenção ao surgir brincando com a mãe de ser uma princesa. "Tbt desse vídeo que sempre me faz chorar de alegria e amor... Maria Flor em A Bela e a Fera", postou Deborah. Confira!