Ao natural, Deborah Secco causa comoção ao se exibir em biquíni diferentão

Ela pode! Deborah Secco rouba a cena nas redes sociais ao se exibir com um modelito ousado para curtir seu primeiro mergulho do ano

A atriz Deborah Secco gerou comoção nas redes sociais nesta segunda-feira, 01. Pronta para curtir seu primeiro mergulho do ano, a morena compartilhou um vídeo se exibindo como de costume. Mas além da beleza, outro detalhe também chamou atenção. É que nos registros, a atriz e cantora aparece usando um biquíni ousado.

Através do stories do Instagram, Deborah aparece exibindo a beleza ao natural sem maquiagem e o corpão poderoso em seus melhores ângulos. A intérprete de ‘Lara’ na novela da Globo ‘Elas por Elas’ aproveitou a ocasião para usar algo especial, um biquíni azul finíssimo na parte inferior e diferentão, com aplicações de flores azuis gigantescas na região dos seios.

Deborah fez várias poses e dispensou legenda para os registros, colocando apenas uma música como fundo do vídeo, ‘Quase sem Querer’, de Maria Gadú. Também foi possível notar alguns detalhes da residência luxuosa da musa, que passou a virada de ano curtindo um momento de descanso ao lado da família.

Deborah Secco posa com biquíni diferentão após virada do ano - Reprodução/Instagram

O look da virada de Deborah Secco:

Para quem não acompanhou, a beldade também causou comoção nas redes sociais ao mostrar o look ousado que escolheu para a virada. Posando ao lado de sua filha, a pequena Maria Flor, que é fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura, foi possível notar que Deborah decidiu repetir a mesma produção que usou em uma premiação.

Após os seguidores notarem, a atriz explicou que tudo fazia parte de uma campanha publicitária: “Pronta pra virar o ano! E sim!! Estou repetindo o look do Prêmio Multishow! Eu sei que vocês amaram, copiaram, me fizeram de meme, me marcaram e é também por isso que decidi usar esse look mais uma vez!", explicou ela, que recebeu uma bolada para repetir seu look.

Deborah Secco costuma ousar nos biquínis:

Essa não foi a primeira vez que Deborah Secco escolheu um modelito diferente e bastante revelador para renovar o bronze ou mergulhar no mar. No sábado, 23, a estrela deixou suas curvas em evidência ao aparecer com um biquíni minúsculo. A peça é em tamanho reduzido e com a parte de baixo triangular.

Nos flagras mais recentes, a atriz foi vista exibindo seu corpo deslumbrante após um mergulho revigorante no mar do Rio de Janeiro. Após secar-se na orla da praia, suas curvas deslumbrantes foram destacadas pelo ousado modelo de biquíni escolhido para a ocasião, revelando sua beleza natural; confira os cliques de Deborah Secco.