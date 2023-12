Deborah Secco chora ao relembrar momento da filha: 'Sempre'

Muito comovida com o desenvolvimento da filha, Deborah Secco chora ao relembrar vídeo de Maria Flor bem criancinha e vestida de princesa

A atriz Deborah Secco revelou aos internautas um vídeo que a faz chorar. Nesta quinta-feira, 21, ela resgatou o registro que lhe deixa muito emocionada e encantou os seguidores ao relembrar a lembrança da filha, Maria Flor, bem pequenininha.

Vestida da princesa Bela, a garota, que completou oito anos nas últimas semanas, apareceu quase uma bebê cantando e se apresentando para os pais. Cheia de charme e fofura, Maria Flor chamou a atenção ao surgir brincando com a mãe de ser uma princesa.

"Tbt desse vídeo que sempre me faz chorar de alegria e amor... Maria Flor em A Bela e a Fera", postou Deborah Secco a lembrança fofíssima da menina. Nos comentários, os internautas admiraram. "Como ela cresceu rápido", observaram. "Parece que esse vídeo foi ontem", notaram outros como o tempo passou.

Nas últimas semanas, o Deborah Secco e Hugo Moura celebraram o aniversário de oito anos de sua única herdeira, Maria Flor. Desde 2015, os pombinhos estão casados. No último final de semana, eles foram flagrados na praia e roubaram a cena com sua forma física.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.