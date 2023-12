Com o marido, Deborah Secco esbanja corpo surreal na praia

Em dia na praia, Deborah Secco esbanja curvas esculturais na companhia do esposo; casal foi flagrado e roubou a cena com beleza

A atriz Deborah Secco e o esposo, o também ator Hugo Moura, foram flagrados na praia neste sábado, 26. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o casal foi se refrescar e roubou a cena no local com tanta beleza.

Após mergulharem no mar, os papais de Maria Flor, de 8 anos. foram fotografados desfilando pela areia. A famosa se destacou ao surgir com um de seus biquíni pequenos. Com a roupa de banho minúscula, ela esbanjou sua curvas esculturais.

Já o esposo da artista, Hugo Moura, também ostentou seu corpo musculoso ao curtir o dia ensolarado apenas de sunga.

Nos últimos dias, o casal celebrou o aniversário de oito anos de sua única herdeira, Maria Flor. Desde 2015, os pombinhos estão casados.

Veja as fotos de Deborah Secco e Hugo Moura na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.