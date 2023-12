Deborah Secco impressiona ao mostrar vídeo da festa da filha

Com decoração colorida luxuosa, Deborah Secco impressiona ao exibir detalhes do aniversário de 8 anos da filha, Maria Flor

Dias após a festança da filha, a atriz Deborah Secco postou um vídeo exibindo um resumo de como foi o grande evento. Nesta terça-feira, 05, a famosa compartilhou o registro mostrando a decoração luxuosa do aniversário da filha.

Com várias cores vibrantes, a artista e Hugo Moura comemoram os 8 anos de sua única filha, Maria Flor, que teve seu sonho todo realizado no momento. A artista falou sobre a oportunidade de fazer a vontade da herdeira.

"Realizando os sonhos do meu maior sonho! Te amo minha Fifi… 8 anos sendo mais feliz! Obrigada a todos que me ajudaram a realizar os sonhos da minha pequena!", falou Deborah Secco so mostrar o vídeo.

Ainda nos último dias, a atriz dividiu opiniões ao surgir dançando com Maria Flor. Na ocasião, ela estava pronta para sua festa de aniversário surpresa e deu o que falar ao aparecer com a menina fazendo uma coreografia ao com de uma música adulta.

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.