Deborah Secco exibe corpão enquanto renova o bronzeado só de biquíni: ''Perfeita demais''

Renovando o bronzeado, Deborah Secco ostenta shape sarado ao aparecer só de biquíni e eleva a temperatura na web

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 18h22

Nesta segunda-feira, 7, Deborah Secco (42) deixou seus fãs babando com registros renovando o bronzeado só de biquíni.

Com uma peça na cor preta para lá de ousada, a atriz esbanjou as curvas esculturais nas redes sociais e fez sucesso com os internautas.

“O corpo tá na segunda-feira, mas a cabeça continua no fim de semana…”, brincou ela na legenda da publicação.

Pelos comentários, os seguidores fizeram chover elogios. “Eita coisa linda”, disse um. “Mulherão”, declarou outro. “Perfeita demais”, decretou mais um.

Recentemente, a artista passou alguns dias de férias em Orlando ao lado do marido, Hugo Moura (31) e a filha, Maria Flor (6).