Deborah Secco se declara para a filha, Maria Flor: ''Minha princesa''

Em Orlando, a atriz Deborah Secco abre álbum de foto com a filha, Maria Flor, e se declara

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 18h01

Deborah Secco (42) atualizou as suas redes sociais com mais cliques da sua viagem em família para Orlando.

Nesta segunda-feira, 24, a atriz compartilhou uma sequência de cliques com a filha, Maria Flor (6), fruto do seu relacionamento com Hugo Moura (31), e fez uma linda declaração.

Nas imagens, as duas aparecem juntinhas se divertindo no parque Universal.

"A melhor parte de te ver crescer é continuar sendo criança com você!!! Minha princesa Fifi", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Recentemente, Deborah Secco trocou muito carinho com a família durante passeio na Disney.

CONFIRA OS CLIQUES DE DEBORAH SECCO E MARIA FLOR