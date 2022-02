Deborah Secco relembra momentos especiais durante viagem por Orlando com a família: ''Sempre um sonho''

Deborah Secco lembrou com carinho da última viagem que fez para Orlando, nos EUA, na companhia de sua família

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 18h52

Nesta quinta-feira, 3, Deborah Secco (42) decidiu usar suas redes sociais para relembrar a última viagem que fez para Orlando, nos EUA, na companhia de sua família.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado do marido, Hugo Moura(31), da filha, Maria Flor (6) e de alguns amigos, curtindo os parques da Disney, brincando, comendo e se divertindo muito.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "TBT com o coração quentinho dessa viagem. É sempre um sonho estar com quem eu mais amo no mundo em um lugar tão mágico e especial."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Vontade de guardar vocês num potinho", escreveu um. "Que lindezas!", falou outro. "Quanto amor envolvido!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Deborah Secco se divertindo com a família em Orlando: