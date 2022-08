De vestido vermelho, Daniela Albuquerque surge deslumbrante em casamento luxuoso

Apresentadora Daniela Albuquerque esbanjou beleza em evento ao lado das filhas e do marido

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 10h36

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) marcou presença no casamento do alfaiate João Camargo nesta segunda-feira, 22, em São Paulo. Ao lado do marido e das filhas, a jornalista esbanjou estilo no evento que reuniu vários famosos.

Para a cerimônia luxuosa, a apresentadora da RedeTV! apostou em um vestido vermelho arrasador. Com mangas esvoaçantes, o modelo elegante deixou Daniela Albuquerque deslumbrante. Além da peça, ela elegeu acessórios brilhantes e bem caros.

"Sobre ontem. Casamento dos meus amigos lindos @beatrizfazzio e @camargo_alfaiataria. Tava tudo muito lindo e especial. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns", disse a famosa na legenda dos registros.

Nos cliques, Daniela Albuquerque surgiu com o marido, Amilcare Dellevo Jr, e com as herdeiras, Alice (10) e Antonella (7), que também surgiram estilosas para o evento. A dupla apareceu com vestidos brancos e com estampa colorida para o momento.

Além de Daniela Albuquerque, a atriz Paolla Oliveira (40) se destacou no casamento de João Camargo, proprietário de uma marca de alfaiataria, e a fashion business Beatriz Fazzio. Para a cerimônia, que é o segundo casamento deles, a atriz apostou em um vestido preto com fenda no limite.

