Famosos vão ao casamento do alfaiate João Camargo

Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e mais famosos prestigiam a noite especial no casamento de João Camargo com Beatriz Fazzio

O alfaiate e empresário João Camargo se casou com a fashion business Beatriz Fazzio na noite de segunda-feira, 22, em São Paulo. O evento luxuoso contou com decoração inspirada na Toscana, na Itália, e contou com cerca de 400 convidados.

O casal pediu um dress code diferenciado. Os convidados usaram looks em tons acastanhados e mais vibrantes, para que pudessem fugir das cores tradicionais de casamentos, como preto, cinza e azul marinho.

Vale lembrar que os dois se casaram no final de julho na Toscana, na Itália, e celebraram agora com os amigos. Entre os convidados estavam Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Afonso Nigro, Luciano Szafir e Fábio Villa Verde.

Confira as fotos da festa de casamento de João Camargo e Beatriz Fazzio:

Fotos: Andy Santana / AgNews