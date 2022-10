De vestido micro, Zilu Camargo escandaliza ao exibir corpaço estourando: ''Modelo''

Aos 64 anos, Zilu Camargo exibiu curvas empinadas em look justíssimo ao corpo e chamou a atenção

Publicado em 03/10/2022

Nesta segunda-feira, 03, Zilu Camargo (64) começou a semana com tudo em sua rede social ao compartilhar um vídeo fazendo um ensaio arrasador. Usando um look coladíssimo, ela roubou a cena com sua boa forma.

No registro publicado pela ex-mulher de Zezé Di Camargo (60), ela apareceu ostentando seu corpaço escultural em um vestido curtinho bem colado e deu o que falar.

De costas, Zilu Camargo esbanjou seu bumbum empinado e provou mais uma vez que está com tudo em cima. "Eu me achando modelo", divertiu-se a empresária.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com tanta beleza da famosa. "Lindíssima", elogiaram os seguidores. "Poderosa", falaram outros que ainda a chamaram de "gatona".

Morando nos EUA desde o início da pandemia, Zilu Camargo nos últimos dias vivenciou momentos tensos com a passagem de um furacão por Orlando. Na rede social, ela fez um desabafo sobre a experiência e chocou ao mostrar como ficou sua casa após a tempestade.

Zilu Camargo fez cirurgia nos pés

Morando nos Estados Unidos, Zilu Camargo fez uma cirurgia nos pés nas últimas semanas em um hospital em Miami e explicou o que aconteceu em conversa com os seguidores nos Stories de seu Instagram. Nos registros, a ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou os pés enfaixados em consultório médico logo após a operação.

"Eu tava com duas joanetes que tava me prejudicando muito usar tênis, sapato fechado, e eu operei os dois pés de uma vez", disse ela.

