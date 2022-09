Zilu Camargo impressiona ao mostrar como ficou sua casa após furacão: ''Gente do céu''

Morando nos EUA, Zilu Camargo registrou como ficou seu lar após passagem de furacão em Orlando

Morando nos EUA em Orlando, Zilu Camargo (64) ficou aflita nos últimos dias com a passagem do furacão Ian. Nesta quinta-feira, 29, a famosa mostrou qual foi o estado que sua casa ficou após a forte tempestade.

Gravando a piscina coberta, que está agora com telhas faltando, a empresária exibiu como ficou a área externa da residência depois dos ventos e chuva.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando Zilu Camargo a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

Antes de sair da casa para ver o que havia acontecido, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) fez stories desabafando sobre a situação tensa.

“Pensa em um sono, estou destruída, acabada, mas a hora que eu começo a querer dormir vem aquele vendaval, um barulho estrondoso nas portas, nos vidros, impossível dormir, gente. É impossível. Vai ser uma noite de terror”, disse ela.

Zilu Camargo fez cirurgia nos pés

Morando nos Estados Unidos, Zilu Camargo fez uma cirurgia nos pés na semana passada em um hospital em Miami e explicou o que aconteceu em conversa com os seguidores nos Stories de seu Instagram. Nos registros, a ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou os pés enfaixados em consultório médico logo após a operação.

"Eu tava com duas joanetes que tava me prejudicando muito usar tênis, sapato fechado, e eu operei os dois pés de uma vez", disse ela.

