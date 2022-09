Aos 64 anos, Zilu Godoi explica cirurgia nos pés: ''Cuidando da minha saúde''

Empresária Zilu Godoi explica sumiço das redes sociais e comenta sobre cirurgia nos pés

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 11h45

A empresária Zilu Godoi (64), mãe de Wanessa Camargo (39) explicou seu sumiço das redes sociais nos últimos dias após precisar passar por cirurgia.

Morando nos Estados Unidos, Zilu fez uma cirurgia nos pés na semana passada em um hospital em Miami e explicou o que aconteceu em conversa com os seguidores nos Stories de seu Instagram. Nos registros, publicados nesta quinta-feira, 22, a ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou os pés enfaixados em consultório médico logo após a operação.

"Eu tava com duas joanetes que tava me prejudicando muito usar tênis, sapato fechado, e eu operei os dois pés de uma vez", disse ela.

Ao ser questionada sobre não poder dirigir, Zilu publicou um vídeo falando sobre seu sumiço após a cirurgia. "Oi, meus amores! Sumidinha de vocês só por um pouquinho, eu estou cuidando agora da minha saúde como vocês viram, eu tava precisando... Mas logo logo voltarei com tudo! Beijinhos pra vocês", falou.

