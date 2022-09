Zilu Godoi posa com ex-marido de Wanessa Camargo e os netos: ''Amores''

Em Orlando, Zilu Godoi posa com Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo e os netos, João e José

CARAS Digital Publicado em 17/09/2022, às 19h50

O casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz chegou ao fim, mas a amizade do empresário com a família da cantora se mantém firme e forte. E a prova disso foi o novo registro feito por Zilu Godoi, na tarde deste sábado, 17.

Se recuperando de uma cirurgia nos pés, a empresária usou as redes sociais para compartilhar um momento de muito amor e carinho com o ex-genro e os netos, João Francisco e José Marcus, na casa dela, em Orlando, na Flórida.

Na foto, eles aparecem abraçados e sorrindo para a câmera: "Último dia dos meus amores aqui em Orlando.... E a vovó já ficou cheia de saudades! Alegria e gratidão por tudo, Marcus Buaiz. Logo estaremos juntos novamente! Amo vocês, meus amores!", escreveu ela na legenda do registro.

Nos comentários, os fãs e a filha da empresária, a atriz Camilla Camargo, se derreteu pelo momento: "Como eu amo vocês", disse ela. "Família linda! Eu amo", disse uma seguidora. "Que encontro incrível! Amei essa foto!", destacou um terceiro.

Operada, Zilu Godoi reúne Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, e os netos em clique encantador:

Zilu Camargo revela se ama Zezé e se houve briga entre as filhas:

Após se despedir de Wanessa Camargo (39), nas últimas semanas, Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família.

Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo. A empresária logo disparou uma resposta afiada.

Em seguida, Zilu Camargo ainda respondeu se as filhas estavam brigadas e não estavam se falando ao visitarem-na nos EUA."Dá uma olhadinha em nossos olhares e sorrisos! Nem preciso responder, né? Estávamos sempre juntos! Mas aqui nos EUA não tenho ajudante, nem babá... e estávamos com 2 bebês e 2 crianças! Vivemos intensamente nossos momentos de amor em família", explicou a influenciadora ao exibir um registro com as herdeiras e netos.