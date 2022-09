Wanessa Camargo teria levado Dado Dolabella para sua mansão na Grande São Paulo

Com os filhos de férias nos Estados Unidos, Wanessa Camargo teria convidado Dado Dolabella para ir em sua casa, diz jornal

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 16h14

A cantora Wanessa Camargo teria recebido uma visita especial durante os dias longe dos filhos, que estão de férias com o pai nos Estados Unidos. Segundo o Jornal Extra, ela teria levado o ator Dado Dolabella, que é apontado como seu namorado, para sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo.7

O jornal informou que Dado estaria hospedado na casa dela durante sua temporada em São Paulo, já que o rapaz vive em Alto Paraíso, em Goiás. A publicação ainda disse que a voz do ator teria sido reconhecida em um vídeo compartilhado por ela nas redes sociais para uma ação publicitária.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto relacionamento entre Wanessa e Dado ganharam força nas últimas semanas após eles terem sido vistos juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Por enquanto, os dois não confirmaram ou negaram o suposto envolvimento amoroso.

Ela se separou do ex-marido, Marcus Buaiz, em maio deste ano.

Zezé Di Camargo revela como reagiu ao descobrir a separação de Wanessa Camargo

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Zezé Di Camargo contou como ficou ao saber do fim do casamento de Wanessa. "Claro que um impacto grande, porque eu tenho os meus genros como meus filhos, porque quem cuida dos meus filhos cuida de mim, é família não tem como, são pais dos meus netos", falou sobre a consideração com ex-esposo da filha.

"A Wanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcus, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa", falou.

Por fim, o sertanejo declarou que o empresário sempre será importante em sua vida. "A minha relação, minha com o Marcus vai muito além de ser o marido da minha filha, o Marcus antes de casar morou seis meses na minha casa, ele criou uma relação de pai e filho comigo, ele se reaproximou do pai depois disso", revelou.