Zilu Camargo passa por cirurgia nos dois pés: ''Tava me prejudicando''

Com os pés operados, Zilu Camargo apareceu na rede social e explicou motivo de seu sumiço para fazer cirurgia

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 12h57

Morando nos EUA, Zilu Camargo (64) passou por uma cirurgia nos pés e contou que isso foi motivo para ficar sumida da rede social nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 15, ela gravou vídeos no consultório médico e explicou o que aconteceu.

Nos registros, a empresária exibiu os pés enfaixados e vestindo calçados especiais para a recuperação deles após o procedimento cirúrgico.

"Eu tava com duas joanetes que tava me prejudicando muito de usar tênis, sapato fechado, operei os dois pés de uma vez", comentou o que aconteceu.

E contou como está após a cirurgia: "Agora a recuperação é em quatro semanas, olha o sapatinho que vou ter que usar por quatro semanas... horrível é tudo por uma boa causa".

Por fim, Zilu Camargo apareceu toda arrumada mostrando que continua bem. "Sumida, cuidando um pouco a minha saúde, acabei de operar meu pé que tava precisando", declarou.

Zilu Camargo revela se ama Zezé e se houve briga entre as filhas

Após se despedir de Wanessa Camargo (39), nas últimas semanas, Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família.

Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo. A empresária logo disparou uma resposta afiada.

Em seguida, Zilu Camargo ainda respondeu se as filhas estavam brigadas e não estavam se falando ao visitarem-na nos EUA."Dá uma olhadinha em nossos olhares e sorrisos! Nem preciso responder, né? Estávamos sempre juntos! Mas aqui nos EUA não tenho ajudante, nem babá... e estávamos com 2 bebês e 2 crianças! Vivemos intensamente nossos momentos de amor em família", explicou a influenciadora ao exibir um registro com as herdeiras e netos.

