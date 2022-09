Zilu Camargo desabafa após chegada do furacão em Orlando: 'Noite de terror'

Zilu Camargo revela como foi a noite tensa durante a passagem do furacão Ian pela Flórida, onde vive há alguns anos

29/09/2022

A socialite Zilu Camargo (64), que é ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo (60), surpreendeu os fãs ao relatar como foi a sua noite tensa durante a chegada do furacão Ian em Orlando, na Flória. Vivendo nos Estados Unidos há alguns anos, ela dificuldade para dormir por causa da tempestade do lado de fora de casa.

“Pensa em um sono, estou destruída, acabada, mas a hora que eu começo a querer dormir vem aquele vendaval, um barulho estrondoso nas portas, nos vidros, impossível dormir, gente. É impossível. Vai ser uma noite de terror”, disse ela.

Então, ela contou que casa estava preparada para a passagem do furacão. “Todas as proteções da piscina foram para os ares, olha, eu nunca tinha vivido isso aqui, de verdade, é de dar medo mesmo, é uma coisa horrorosa, por mais que você esteja protegido dentro de casa, é muito grande o medo. Mas, se Deus quiser, é só uma noite, amanhã vai estar tudo ok”, declarou.

Zilu Camargo fez cirurgia nos pés

Morando nos Estados Unidos, Zilu Camargo fez uma cirurgia nos pés na semana passada em um hospital em Miami e explicou o que aconteceu em conversa com os seguidores nos Stories de seu Instagram. Nos registros, a ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou os pés enfaixados em consultório médico logo após a operação.

"Eu tava com duas joanetes que tava me prejudicando muito usar tênis, sapato fechado, e eu operei os dois pés de uma vez", disse ela.