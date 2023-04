Simaria escolhe vestido muito justo e passa perrengue: ''Não vê corre''

Cantora Simaria escolhe look muito apertado e passa situação constrangedora em carro; veja

A cantora Simaria Mendes (40) deu um show de beleza com muita elegância ao compartilhar um vídeo em sua rede social nesta terça-feira, 26, para exibir seu look do dia. Em sua mansão, ela se gravou em frente a um dos espelhos e impressionou ao exibir seu corpaço escultural com estilo.

No registro, a artista apareceu deslumbrante, usando um vestido bem colado ao corpo. Marcando bem suas curvas torneadas, Simaria chamou a atenção ao deixar tudo bem evidenciado na peça indiscreta e, logo no final do vídeo, surpreendeu com um perrengue.

Tentando entrar no carro, ela não conseguiu subir normalmente por conta da roupa muito justa. "Quem vê close, não vê corre... (assista até o fim)", brincou ela sobre o momento difícil.

Nos comentários, os fãs se divertiram e ainda acharam a bolsa dourada da famosa um pouco diferente, confundindo com outro objetos. "Perrengue chique", falaram. "Bolsa de saco de presente", disseram outros sobre o acessório.

Acostumada a postar cliques ousados, vestindo looks bem decotados, a famosa garantiu não se importar com as críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

Simone abre o jogo sobre relação com Simaria e esclarece polêmica: “Mexe comigo!”

Nos últimos dias, a cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pela jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria.

Vale lembrar que, o nome das irmãs repercutiu na mídia em agosto de 2022 após a dupla anunciar o fim da parceria em um comunicado publicado nas redes sociais. Com isso, algumas polêmicas, tem deixando os fãs curiosos para saber como está a relação entre elas atualmente.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Na sequência, a mãe de Zaya e Henry, comentou que está de braços abertos para irmã para o que ela precisar.“Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”, concluiu a a esposa do empresário Kaká Diniz.