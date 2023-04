Simaria monta look com calça rasgada até o limite e chama a atenção

Cantora Simaria impressiona ao deixar perna à mostra em calça jeans aberta até o limite; veja

A cantora Simaria Mendes (40) surpreendeu com mais um de seus looks. Neste sábado, 22, a famosa compartilhou uma foto usando uma combinação mais casual do que costuma usar e chamou a atenção.

No registro publicado pela artista, ela apareceu fazendo pose, esbanjando suas curvas esculturais, e impressionou ao deixar suas pernas à mostra na calça rasgada.

Usando a peça aberta até o limite, Simaria ainda apostou em um cropped, deixando sua barriga reta em evidência.

Acostumada a postar cliques ousados, vestindo looks bem decotados, a famosa garantiu não se importar com as críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

Veja o look de Simaria com a calça aberta:

Simone abre o jogo sobre relação com Simaria e esclarece polêmica: “Mexe comigo!”

Na última terça-feira, 18, a cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pela jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria.

Vale lembrar que, o nome das irmãs repercutiu na mídia em agosto de 2022 após a dupla anunciar o fim da parceria em um comunicado publicado nas redes sociais. Com isso, algumas polêmicas, tem deixando os fãs curiosos para saber como está a relação entre elas atualmente.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Na sequência, a mãe de Zaya e Henry, comentou que está de braços abertos para irmã para o que ela precisar.“Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”, concluiu a a esposa do empresário Kaká Diniz.