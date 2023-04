De vestidinho e botas, Simaria coloca corpão turbinado para jogo: ''Perfeita''

Cantora Simaria coloca corpão saltando para jogo em look colado e chama a atenção

A cantora Simaria Mendes (40) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 18, a famosa publicou registros de um ensaio que protagonizou com um look preto e chamou a atenção.

Nos registros, a artista apareceu usando um vestido de couro de alcinha e botas também no mesmo estilo da roupa, de altura até o joelho. Fazendo carão, Simaria surgiu de óculos escuros e esbanjando sensualidade.

Inclusive, a cantora deixou seu decote marcado em evidência ao apostar na peça bem apertada ao corpo. "A natureza da vida é a mudança, e a natureza das pessoas é resistir à mudança", refletiu ela na legenda do post.

Nos comentários, não demorou para a musa ser coberta de elogios. "Perfeita", admiraram os fãs. "Me faz de tapete e pisa em mim", brincaram outros.

Nos últimos dias, Simaria chocou ao radicalizar no visual. Acostumada a ter cabelos bem longos, ela tomou coragem e mudou o corte.

Veja as fotos de Simaria:

Simaria defende postagens quentes e manda recado: "Para de seguir"

A cantora Simaria Mendes garantiu que não se importa com as críticas envolvendo o modo que ela se porta nas redes sociais. Dona de um corpo escultural, a artista afirmou que tem aproveitado sua juventude e boa forma para fazer registros impecáveis.

Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

"Eu não me preocupo com as críticas, não. Tem uma coisa que eu acho F… não é por causa de um decote, da minha saia curta, não é por causa disso que você pode me julgar ou pode me invadir… uma roupa não diz nada sobre você, sobre o seu caráter. É só a forma como você gosta de se vestir, de se sentir bonita ", completou.