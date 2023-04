Simaria defende postagens quentes e manda recado: "Para de seguir"

Em entrevista à CARAS, Simaria Mendes refletiu sobre críticas envolvendo suas postagens sensuais e repercussão nas redes sociais

A cantora Simaria Mendes (40) garantiu que não se importa com as críticas envolvendo o modo que ela se porta nas redes sociais. Dona de um corpo escultural, a artista afirmou que tem aproveitado sua juventude e boa forma para fazer registros impecáveis.

Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários que acaba recebendo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

"Eu não me preocupo com as críticas, não. Tem uma coisa que eu acho F… não é por causa de um decote, da minha saia curta, não é por causa disso que você pode me julgar ou pode me invadir… uma roupa não diz nada sobre você, sobre o seu caráter. É só a forma como você gosta de se vestir, de se sentir bonita ", completou.

A cantora reafirmou que vai continuar investindo em sua sensualidade e aproveitou para mandar um recado para os mais conservadores. "Eu me sinto linda! Então, se eu me sinto bonita, tem que levar isso pra jogo mesmo, enquanto eu sou jovem. E a galera que não gosta, para de me seguir e vai ver outra coisa… se não gosta de me ver gata, brilhando, mimosinha, vaza! ", disse ela aos risos.

REPERCUSSÃO DE PRODUÇÕES ARRASADORAS

Mas nem sempre Simaria vira destaque por suas fotos sensuais, a artista também chama atenção por suas produções fashionistas. Sempre esbanjando luxo, a dona do hit Foi Pá Pum até mesmo já foi comparada com a socialite Kim Kardashian.

"Quando eu vejo a galera com os meus óculos, chega no aeroporto, às vezes, para me ver. Às vezes, vejo meninas com o cabelo da mesma cor que o meu e vejo também, famosos postando fotos com os óculos e me marcando, se sentindo a própria Simaria. Acho isso 'do caramba'", disse ela.

Segundo a famosa, mesmo sendo de origem pobre, ela sempre se interessou pelo mundo da moda e fazia de tudo para ter um look do momento. "Sou muito apaixonada por moda e por decoração minimalista. Eu dizia que, se eu não desse certo na música, ou iria para o caminho da moda ou trabalharia com o design interiores", contou.

"Lembro que, quando eu era bem pequena, com mais ou menos 11 anos de idade, eu tive uma madrinha. E eu, já via aquelas revistas de moda e achava a coisa mais linda! Comprava um pedaço de tecido e pedia para minha dinda fazer uma roupinha para mim, a mesma que eu vi na capa da revista. Fui louca por roupas, acessórios, tudo o que envolve beleza", completou.