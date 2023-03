Simaria rebate críticas e garante visual natural: "Não tem preenchimento"

Em entrevista à CARAS Digital, a cantora Simaria comentou sobre boatos dela ter feito procedimentos estéticos

A cantora Simaria(40) volta e meia chama atenção nas redes sociais com suas postagens ousadas. Dona de um corpo escultural, a sertaneja garante que não aderiu a moda dos procedimentos estéticos e continua toda natural.

Em entrevista à CARAS Digital, a Simaria destacou que teve oportunidade de fazer os primeiros ajustes no rosto, mas preferiu seguir apostando em sua naturalidade e nos procedimentos mais simples.

"Para me cuidar: bastante laser na pele. A gente teve essa oportunidade agora, com o Dr. Alberto Cordeiro, que é o meu dermato, médico maravilhoso. Não tem preenchimento, não aderi a essa moda. Eu sou toda natural. Graças a Deus encontrei ele a minha genética boa, também", declarou.

A artista ainda confessou que não costuma fazer exercícios ou praticar esportes, mas tenta ser exigente quanto a seus hábitos alimentares. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada . Minha perdição é açúcar!", disse ela, que agradeceu por não ter preocupações para manter o corpo em forma.

"Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa ", completou a artista, que recentemente causou no programa Que História é Essa, Porchat.

Fotos: LSH Hotel / Barra da Tijuca/ RJ / Liberado Júnior

VIDA LONGE DOS PALCOS

Longe dos palcos desde o ano passado, quando anunciou a pausa na carreira ao lado de sua irmã, Simone Mendes, a artista tem aproveitado o tempo livre para ficar cada vez mais pertinho dos filhos.

"Estou aproveitando muito os meus filhos: brincar com eles, jogar bola, queimada… levar o pequenininho no futebol, a Gi no tênis… a gente brinca muito! Vivendo com eles! Curtindo essa fase deliciosa, que é estar perto deles", contou a artista.

Simaria é mãe de Giovanna (10) e Pawel (7), fruto do seu relacionamento com Vicente Escrig. Os dois se separaram em 2021 após passarem por uma crise no casamento, que tinha mais de 14 anos.