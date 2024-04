Ferrugem explica ausência da filha em fotos da família após críticas: ‘Limites’

Rebateu! Ferrugem recebe críticas após compartilhar foto da família sem a filha mais velha e esclarece o motivo da ausência

No último domingo, 28, Ferrugem enfrentou críticas nas redes sociais por não posar ao lado de sua filha mais velha, Julia, de 13 anos, em um passeio com sua família. Em resposta aos comentários negativos, o cantor de pagode e sua esposa, Thaís Vasconcellos, explicaram publicamente o motivo da ausência da primogênita entre os registros.

Através de seu perfil no Instagram, Ferrugem e Thaís dividiram cliques posando com as herdeiras caçulas, Sofia, de cinco anos, e Aurora, quatro, durante uma folga do cantor. Na legenda, ele explicou que estava saindo com as meninas para passear: “Levando três mocinhas elegantes pra ver um showzão de pagode”, escreveu o artista.

Logo após a publicação da foto, os comentários foram inundados por dúvidas sobre a ausência da filha mais velha do cantor. Muitos seguidores levantaram acusações de que ela estaria sendo excluída pela família: “Faltou a mais velha”, disse uma. "Cadê a Julia?", perguntou mais uma. “Eu acho a Ju tão excluída”, apontou outra, que recebeu uma resposta certeira do artista.

Ferrugem explicou que sua filha está entrando na adolescência e, por isso, tem seus próprios compromissos, inclusive, ela estava estudando. Além disso, ele pediu respeito aos seguidores já que a pequena poderia ficar chateada com o comentário: “Você sabe que seu achismo não muda absolutamente nada o andamento real da minha família, né?”, iniciou.

“Sabendo disso, você não acha meio desnecessário esse comentário? Existem certos limites que devemos respeitar, Júlia é uma adolescente está vivendo as coisas dela com suas responsabilidades como agora que está em semana de prova e ter que estudar para ela”, o cantor rebateu o comentário e justificou a ausência da herdeira.

“Não se esqueça de que ela tem 13 anos e sabe ler como ninguém, aí ela chega aqui no feed e ler uma bobagem dessa, vai ser legal? Você ficará satisfeita ? Vale a pena pensar antes de digitar”, disparou. Thaís também usou sua conta na rede social para publicar uma foto dos livros da herdeira e rebateu as críticas: “A vida é de verdade”, escreveu.

Vale ressaltar que Júlia é fruto de um relacionamento anterior de Ferrugem com Juliana Barbosa, que faleceu quando a menina tinha apenas três anos. Logo após iniciar seu relacionamento com a influenciadora digital Thais Vasconcellos, a primogênita começou a considerá-la sua mãe. Posteriormente, o casal teve outras duas filhas.

Ferrugem se envolveu em polêmica com Ludmilla:

Recentemente, Ferrugem se tornou destaque nas redes sociais após viralizar um vídeo no qual aparece criticando uma música de Ludmilla. O cantor aponta que as letras ousadas e o estilo de vida da funkeira não cabem para uma artista do pagode. “Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!”, disse.