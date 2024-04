Mala da Madonna: Saiba o que já chegou ao Brasil

Madonna chega ao Brasil nesta semana para fazer um show memorável na praia de Copacabana e parte de sua bagagem já chegou ao país. Saiba o que está na mala

A cantora Madonna desembarca no Rio de Janeiro nesta semana para o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4 de maio. Antes da chegada dela, os equipamentos do show e parte da bagagem da estrela já chegaram ao país e alguns itens inusitados chegaram junto.

De acordo com o site G1, alguns itens pessoais da cantora já chegaram. Ela enviou os equipamentos para montar 3 academias no hotel Copacabana Palace, que é onde ficará hospedada. Além disso, já chegaram 45 baús de roupas e 40 luvas de boxe.

Ao todo, a equipe de Madonna enviou três aviões com os materiais que vão precisar para fazer o show monumental dela ao ar livre, que totalizam 270 toneladas. O equipamento e as malas serão levados do aeroporto até Copacabana em 30 caminhões.

Além disso, outros números impressionam. A equipe dela vai ocupar 90 quartos no hotel, sendo 200 pessoas no time e o palco tem 24 metros de frente, conta com três passarelas e 1 elevador.

Vale lembrar que está é a quarta vez de Madonna no Brasil, sendo que a última apresentação aconteceu há 12 anos.

Madonna relembra recuperação após o coma

A cantora Madonna surpreendeu ao relembrar qual foi a primeira palavra que disse ao acordar do coma em 2023. Ela ficou internada por causa de uma grave infecção bacteriana e ficou quatro dias em coma. Agora, já recuperada, ela relembrou a luta para recuperar suas forças ao fazer um depoimento durante seu show em Los Angeles.

A musa contou que a primeira palavra que disse foi: “Não”. E ainda brincou com a situação. “Tenho certeza de que foi Deus me dizendo: ‘Você quer vir? Quer vir comigo?’. [E eu disse] ‘Não’", afirmou ela, que ainda refletiu sobre sua força de vontade de retomar a carreira. “Eu já caí de muitos cavalos e quebrei muitos ossos, mas nada pode me impedir”.

Em outro momento, a estrela ainda contou sobre uma conversa com seu empresário Guy Oseary. “Ele disse: ‘Bem, quando você acha que quer voltar em turnê?’. Tirei o oxigênio do nariz, olhei para ele e disse: ‘Em dois malditos meses!’”, declarou.

Por fim, ela contou que tentou acelerar sua recuperação. “Eu ligava dia sim e dia não para meu médico e perguntar porque não tinha energia, quando minha energia voltaria… Tudo o que ele dizia era: ‘Saia ao sol’. Foi muito difícil para mim caminha da minha casa até o quintal e sentar ao sol. Sei que parece loucura, mas foi difícil”, afirmou.