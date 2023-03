Postura de Simaria com Fábio Porchat rende críticas: "Horroroso do começo ao fim"

Postura de Simaria com Fábio Porchat em programa de TV gera críticas nas redes sociais; veja

A presença da cantora Simaria no Que História É Essa, Porchat?, programa exibido pelo canal a cabo GNT, não saiu como o esperado e gerou muitas reações dos fãs nas redes sociais. É que a cantora abusou de seu bom humor, mas acabou confundindo os fãs.

Nesta terça-feira (14), ela foi convidada para contar uma das histórias e acabou se exaltando. No palco da atração, a irmã de Simone Mendes contou uma visita inusitada a um benzedeiro. Só que ao encenar o relato, ela usou o apresentador Fábio Porchat como exemplo e deu puxões e agarrões enquanto fazia o relato.

“O cara dizia: ‘Tem muita inveja em cima de você’. O cara só diz que tem o dia e a noite”, disse Simaria enquanto agarrava o global. Os convidados, assim como quem assistia ao programa, ficaram perplexos com a postura da sertaneja. Muitos deixaram críticas nas redes sociais para a cantora.

"Foi horroroso do começo ao fim. Nem Fepa [Fernanda Paes Leme] e [Andrea] Sadi com tanto carisma, conseguiram esconder o desconforto", criticou um. "Que surtada", disse outro. 'Totalmente sem condições, o constrangimento no ar", disse outro.

Simariaparticipou do programa ao lado da atriz Fernanda Paes Leme e da jornalista Andrea Sadi. Este foi, inclusive, a primeira aparição da cantora em um programa de televisão em 2023.

A Simaria foi presente da Gkay pro Porchat. Só pode!pic.twitter.com/YXqDrePIzX — Marco Rabanne (@MarcoRabanne) March 15, 2023

Simaria revela planos para a carreira solo: "Cantar em espanhol"

Desde que se separou da dupla com Simone (38), Simaria (40) não retornou aos palcos. Ela decidiu tirar um tempo para si mesma, mas já está totalmente focada em uma nova fase de sua carreira. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela revelou que irá deixar o forró e o sertanejo para trás e irá embarcar em um outro gênero musical.

Fluente em espanhol por ter morado na Espanha, a cantora está investindo na música latina. Segundo a coluna, as novas canções estão até mesmo em produção. A aproximação com o ritmo já começou no ano passado, quando ela se ofereceu para participar e se apresentar no prêmio La Musa Awards, em Miami, Estados Unidos.