Simaria revela planos para a carreira solo: "Cantar em espanhol"

Simaria pretende mudar o foco do estilo musical e revelou quais serão seus próximos passos

Desde que se separou da dupla com Simone (38), Simaria (40) não retornou aos palcos. Ela decidiu tirar um tempo para si mesma, mas já está totalmente focada em uma nova fase de sua carreira.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela revelou que irá deixar o forró e o sertanejo para trás e irá embarcar em um outro gênero musical.

Fluente em espanhol por ter morado na Espanha, a cantora está investindo na música latina. Segundo a coluna, as novas canções estão até mesmo em produção.

A aproximação com o ritmo já começou no ano passado, quando ela se ofereceu para participar e se apresentar no prêmio La Musa Awards, em Miami, Estados Unidos.

Essa foi uma das formas que a cantora encontrou para começar a criar essa relação com o gênero musical que pretende seguir.

Focada nesta nova fase de sua carreira, ela contratou um novo assessor de imprensa, que inclusive trabalha com o cantor Roberto Carlos (81).

Simone Mendes revela o que aconteceu em reunião após entrevista polêmica de Simaria

Também em entrevista a Leo Dias, Simone contou sobre como foi a reunião entre ela, Simaria e a equipe após a entrevista polêmica que a irmã deu para o colunista em 2021.

Simone contou que elas sentaram para conversar e decidiram encerrar a dupla para cada uma seguir com os seus desejos.

“Sempre esteve tudo muito bem, graças a Deus, tranquilo. Após a entrevista, a gente marcou um encontro, uma reunião, com os empresários, a gravadora, e nessa conversa entre todos, ela decidiu que queria tirar um ano para ela, para a vida dela, e a gente respeita a vontade dela, o desejo. E eu acredito que a vida tem ciclos. E naquela reunião a gente entendeu que ela precisava viver os desejos dela, o momento dela, e aí eu entendi que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, é viver o que eu tenho para viver. E dessa forma o ciclo se encerrou. Ela segue feliz, eu estou feliz vivendo o meu trabalho, e estamos dessa forma, cada uma vivendo feliz da forma que está”, afirmou.