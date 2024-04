Fernanda Rodrigues chama atenção em rara aparição ao lado do marido e filhos

Discreta como sempre, Fernanda Rodrigues curte passeio ao lado do marido e dos dois herdeiros em rara aparição pública

No último domingo, 28, Fernanda Rodrigues atraiu olhares ao ser vista em um passeio ao lado do marido, o diretor Raoni Carneiro, e dos dois filhos, Luisa, de 14 anos, e Bento, de 7, em uma rara aparição pública. A família se reuniu para fazer compras em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos registros, Fernanda, que apareceu nas telinhas pela última vez na novela da Globo, 'Fuzuê', aparece caminhando ao lado de seus filhos e do marido. Em um momento descontraído, o diretor percebe a presença dos fotógrafos no shopping e eles caem na risada. Em seguida, a família demonstra sua simpatia ao sorrir e acenar discretamente para os cliques.

Discretos em sua vida pessoal, vale lembrar que Fernanda e Raoni estão juntos há 15 anos. O casal se conheceu nos bastidores da novela 'A Lua Me Disse', quando deram início a uma forte amizade. No entanto, foi durante as gravações de 'Negócio da China' que o romance entre eles começou, e desde então, não se separaram mais.

Pouco tempo após começarem o namoro, Fernanda engravidou da primogênita e, alguns anos mais tarde, receberam o herdeiro caçula. Após a chegada dos novos membros da família, eles adiaram os planos de casamento e decidiram oficializar a união em uma cerimônia intimista, que durou três dias, em Portugal, no final de 2022.

“Preparem-se! Vou postar essas fotos até ano que vem! Ainda estou processando tudo que a gente viveu nesses dias tão mágicos e especiais na Quinta da Pacheca! Vou contando tudo para vocês aos poucos! Mas hoje só vou agradecer! Um time impecável, incansável e amoroso!", a atriz celebrou o casamento em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)



Fernanda Rodrigues fala sobre maternidade:

A maternidade é um verdadeiro desafio de muitas mulheres e para Fernanda Rodrigues não tem sido diferente. Mãe de Luisa e Bento, fruto de seu relacionamento com Raoni Carneiro, a atriz garante que ainda sofre com muitas dúvidas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu o coração e destacou como consegue driblar as incertezas do ofício.

"A maternidade é, sem dúvida, o papel mais importante e desafiador da minha vida. Mães estão sempre carregadas de culpa e insegurança. O maior desafio é equilibrar. Tenho dois filhos, mas cada um tem seu jeitinho e isso não facilita em nada", diz ela aos risos. Fernanda ainda revelou que tem uma ótima relação com a filha, que também pretende se tornar atriz.