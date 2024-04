Samara Felippo desabafa após denunciar caso de racismo contra a filha

Filha mais velha de Samara Felippo, Alicia foi vítima de racismo em uma escola de alto padrão em São Paulo: 'Vou até o final'

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do caso de racismo sofrido por sua filha mais velha, Alicia, de 14 anos, em uma escola de alto padrão em São Paulo. Após revelar detalhes do ocorrido ao site G1, a artista publicou um texto em agradecimento ao apoio e acolhimento que sua família está recebendo neste momento.

Através de seus stories no Instagram, na noite de domingo, 28, Samara explicou que está ao lado da primogênita o tempo inteiro e que em breve irá atualizar o público sobre a denúncia, uma vez que já tomou as medidas necessárias para que a lei seja cumprida.

"Eu tô no meio da turbulência, peço desculpas pelo silêncio momentâneo, tô digerindo e acolhendo minha filha. Já venho contar todo furor de sentimentos que está passando aqui dentro e com notícias atualizadas", iniciou a atriz em seu perfil oficial.

E completou: "Deixo todo meu carinho pelo acolhimento de todos que vieram em dar apoio. Racismo é crime e vou até o final para que seja aplicada a lei perante um crime. Precisa uma criança/adolescente preta ser humilhada para a escola enxergar que suas políticas antirracistas falharam miseravelmente?".

Além de Alicia, Samara Felippo também é mãe de Lara, de 10 anos, frutos de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Samara Felippo agrade apoio após denúncia de racismo - Foto: Reprodução / Instagram

Entenda o caso:

No último sábado, 27, a atriz Samara Felippo denunciou um caso de racismo sofrido por sua filha mais velha, de 14 anos, em escola de alto padrão em São Paulo. Em entrevista ao G1, a famosa contou que duas alunas arrancaram as folhas do caderno da garota, que é negra, e escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas.

Na conversa, Samara deu detalhes sobre como aconteceu o caso. "Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou a atriz.

A artista também contou como se sentiu ao descobrir a situação com sua filha. "Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", desabafou.

Segundo o G1, que encontrou em contato com a escola, as alunas que cometeram a agressão foram suspensas em tempo indeterminado. Saiba mais detalhes!