Samara Felippo curte viagem com as filhas após polêmicas: “Livres e felizes”

Samara Felippo deixa polêmicas de lado e se diverte em parque aquático com suas duas filhas, Alícia e Lara; veja as fotos

No último final de semana, Samara Felippo deixou de lado as polêmicas envolvendo o pai de suas filhas, o jogador de basquete Leandrinho, e embarcou em uma viagem especial com as duas herdeiras. Em suas redes sociais, a atriz contou que levou Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10 anos, para se divertirem em um parque aquático em Fortaleza, no Ceará.

Através do Instagram, Samara revelou que já estava comemorando o Dia das Mães ao lado das meninas: “Vamos aproveitar que é só esse que olham pra gente!!!”, disparou e na sequência exaltou as herdeiras: "Preparados para ver uma sequência de uma mãe fod@, gata, livre, feliz, com duas potências de meninas lindas, fod@s, livres e felizes” escreveu.

“Espero não incomodar! Mas se incomodar, liga pro 0800 ou manda áudio chorando”, a artista se antecipou às críticas de forma irônica ao compartilhar um álbum de fotos da viagem com as filhas. Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Igor de Melo, as três aparecem se divertindo, pulando e brincando na piscina do parque aquático.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Vale lembrar que recentemente, Samara se envolveu em uma polêmica após fazer uma denuncia contra o ex-marido e pai das herdeiras, o jogador de basquete Leandrinho. Em suas redes sociais, ela o acusou de dever um dinheiro da venda de uma casa que compraram juntos no início do relacionamento e contou que enfrenta uma batalha judicial há uma década.

"Fica aqui um sentimento de muita angústia, de muita impotência, mas que está forte e latente em mim agora. A justiça não anda, eu estou nessa luta há 10 anos, eu não comecei agora. Agora, é só publicamente", Samara explicou o motivo pelo qual decidiu expor o caso. Vale mencionar também que sua primogênita mora nos Estados Unidos com o pai.

Em novembro do ano passado, a atriz dividiu detalhes da escolha da filha em suas redes sociais: “Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e para ela. Filhos são pro mundo”, disse ela com lágrimas nos olhos após se despedir da herdeira.

Samara ainda revelou que a caçula também pretende se mudar no futuro: “Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo mostra mansão que construiu com o ex-marido:

No mês passado, Samara Felippo decidiu expor a batalha judicial que enfrenta contra o ex-companheiro. Na ocasião, ela explicou que tenta reaver o dinheiro que deu para que os dois comprassem a residência no início do relacionamento. Quando se separaram, a atriz descobriu que o imóvel estava no nome do ex-cunhado; veja as fotos do imóvel.