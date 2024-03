Ex-marido de Samara Felippo se pronuncia sobre declaração dela

O jogador de basquete Leandro compartilhou uma nota oficial após o vídeo da ex-mulher, Samara Felippo, sobre acusação contra ele

Nesta semana, a atriz Samara Felippo compartilhou um vídeo sobre o seu ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho. Ela contou que eles têm uma questão em aberto na justiça por causa da venda de um imóvel e ela fez uma denúncia de que ele não teria pago o valor que ela investiu na propriedade. Porém, agora, ele se pronunciou por meio de um comunicado e negou as acusações.

Em uma nota emitida pelo seu advogado, Leandrinho informou que já ofereceu compensações para Samara pelo imóvel vendido e desmentiu outros pontos que ela apontou em seu vídeo. "Esclareço que quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores. A Sra. Samara, é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", disse ele.

E completou: "Durante os dois anos que residiu no imóvel não houve qualquer manutenção o que causou depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade. Um exemplo da falta de manutenção foi que a piscina teve que ser inutilizada tamanha a falta de cuidado, gerando também mais desvalorização da casa. Por tudo isso, existe uma discussão judicial acerca dos pagamentos ajustados no acordo".

Por fim, ele informou: "Durante estes anos de processo, esqueceu a Sra. Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo, imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela a época, ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação".

Na legenda do post, Leandrinho desabafou sobre expor o caso publicamente. "Nunca gostei de polemicas e ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felipo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas", afirmou.